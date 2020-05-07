Новая уязвимость в Android угрожает миллионам смартфонов
Эксперты из Center of Internet Security нашли в Android опасную для простых пользователей уязвимость. Новый баг угрожает миллионам смартфонов и планшетов.
Специалисты назвали уязвимость CVE 2020-0103. Допущенный разработчиками баг позволяет хакерам взламывать чужие девайсы на базе ОС Android и устанавливать вредоносные файлы. Открыв доступ к устройству, злоумышленники получат над ним полный контроль, то есть смогут вносить изменения в данные, удалять файлы, незаметно от владельца создавать учетные записи с правом доступа.
В Google узнали о проблеме и оперативно устранили изъян. Несмотря на выход патча эксперты считают, что некоторые модели планшетов и смартфонов по-прежнему в опасности.
Ранее Microsoft предупредила о хакерских рассылках под видом важных данных о коронавирусе.
Специалисты назвали уязвимость CVE 2020-0103. Допущенный разработчиками баг позволяет хакерам взламывать чужие девайсы на базе ОС Android и устанавливать вредоносные файлы. Открыв доступ к устройству, злоумышленники получат над ним полный контроль, то есть смогут вносить изменения в данные, удалять файлы, незаметно от владельца создавать учетные записи с правом доступа.
В Google узнали о проблеме и оперативно устранили изъян. Несмотря на выход патча эксперты считают, что некоторые модели планшетов и смартфонов по-прежнему в опасности.
Ранее Microsoft предупредила о хакерских рассылках под видом важных данных о коронавирусе.
Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:15