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Новая уязвимость в Android угрожает миллионам смартфонов

Эксперты из Center of Internet Security нашли в Android опасную для простых пользователей уязвимость. Новый баг угрожает миллионам смартфонов и планшетов.
Новая уязвимость в Android угрожает миллионам смартфонов

Специалисты назвали уязвимость CVE 2020-0103. Допущенный разработчиками баг позволяет хакерам взламывать чужие девайсы на базе ОС Android и устанавливать вредоносные файлы. Открыв доступ к устройству, злоумышленники получат над ним полный контроль, то есть смогут вносить изменения в данные, удалять файлы, незаметно от владельца создавать учетные записи с правом доступа.

В Google узнали о проблеме и оперативно устранили изъян. Несмотря на выход патча эксперты считают, что некоторые модели планшетов и смартфонов по-прежнему в опасности.

Ранее Microsoft предупредила о хакерских рассылках под видом важных данных о коронавирусе.

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Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:15

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