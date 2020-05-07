Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой серии

«Valhalla стала более сбалансированной по части гринда, в отличие от Odyssey. Кроме того, игрок не будет обременен обязательным поиском того или иного артефакта для прохождения миссии. Дойти до конца игры можно даже с базовым набором амуниции, доступным на старте. Локации по своим размерам также нельзя назвать огромными. То же самое касается и длительности геймплея», - пояснил представитель Ubisoft.





Подробности будущего релиза обнародовал представитель Ubisoft Малек Теффах. По его словам, Assassin's Creed Valhalla уже полностью разработана и утверждена к релизу. Инсайдерская информация об огромном количестве уровней и масштабах локаций немного преувеличена. Теффах отметил, что по концепции новая часть саги почти не будет отличаться от предыдущих.Официальная презентация Assassin's Creed Valhalla запланирована на декабрь текущего года. Компьютерная версия релиза будет доступна Uplay и Epic Games Store. Также игра появится на PlayStation и Xbox, но дата выхода на консолях не уточняется.