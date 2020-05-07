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Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой серии

Игра Assassin's Creed Valhalla не станет самым масштабным релизом серии. Разработчики Ubisoft отметили, что ее продолжительность будет немного меньше, чем у предыдущих частей.

Подробности будущего релиза обнародовал представитель Ubisoft Малек Теффах. По его словам, Assassin's Creed Valhalla уже полностью разработана и утверждена к релизу. Инсайдерская информация об огромном количестве уровней и масштабах локаций немного преувеличена. Теффах отметил, что по концепции новая часть саги почти не будет отличаться от предыдущих.
«Valhalla стала более сбалансированной по части гринда, в отличие от Odyssey. Кроме того, игрок не будет обременен обязательным поиском того или иного артефакта для прохождения миссии. Дойти до конца игры можно даже с базовым набором амуниции, доступным на старте. Локации по своим размерам также нельзя назвать огромными. То же самое касается и длительности геймплея», - пояснил представитель Ubisoft.

Официальная презентация Assassin's Creed Valhalla запланирована на декабрь текущего года. Компьютерная версия релиза будет доступна Uplay и Epic Games Store. Также игра появится на PlayStation и Xbox, но дата выхода на консолях не уточняется.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:52

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