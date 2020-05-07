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"Именно сейчас важно оставаться дома": Лука Затравкин активно борется с COVID-19

Знаменитый пианист Лука Затравкин сообщил, что активно борется с COVID-19. Сын Никаса Сафронова также призвал фанатов оставаться дома в рамках нового сетевого челленджа.

В своем профиле соцсети Instagram Лука Затравкин недавно опубликовал фотографии, на которых предстал с кроссовками, которые поставил на рояль. Таким образом музыкант присоединился к челленджу «Завяжи шнурки дома», который символизирует победу над коронавирусом и соблюдение режима самоизоляции. Сын именитого художника добавил, что «хотя погода за окном травит душу и манит на прогулку», каждому россиянину следует придерживаться карантинных мер для борьбы с COVID-19.

Некоторые фанаты с иронией отнеслись к просьбе пианиста, но все же поблагодарили его за сознательность в столь сложный период. Стоит отметить, что ранее Затравкин сообщил о намерениях набрать вес. Звезда планирует поправиться до 250 кг, поскольку ему «важна магия чисел». Поскольку нынешний вес знаменитости составляет 242 кг, то до поставленной цели ему осталось совсем немного. При этом Никас Сафронов поддержал нездоровую инициативу своего наследника.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:10

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