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Ученые: Ультразвук поможет в лечении неврологических заболеваний

Ученые возлагают большие надежды на инновационную технологию в лечении неврологических заболеваний. Концентрированный ультразвук обеспечил непосредственную доставку лекарств в мозг, а также избавил пациента от тремора.
Ученые: Ультразвук поможет в лечении неврологических заболеваний

Медики University of Virginia сообщили о преодолении защитной преграды головного мозга, препятствующей доставке лекарственных веществ. По словам доктора Ричарда Прайса, пройти «кровяной барьер» позволили определенным образом направленные звуковые волны, точечно проникающие сквозь неё. Находящиеся на ранней стадии исследования имеют огромный потенциал. В случае успеха инновационная методика позволит лечить широкий спектр заболеваний, например, эпилепсию, болезнь Альцгеймера, онкологию головного мозга.

Клиника интеллектуальной нейрохирургии в российской Уфе первой в стране провела операцию с помощью фокусированного ультразвука 68-летнему пациенту, страдающему от тремора в связи с болезнью Паркинсона. Непроизвольные ритмичные движения являются одним из симптомов неврологического расстройства с неблагоприятным прогнозом. Неинвазивная таламатомия помогла полностью исключить тремор конечностей. Восемь нейрохирургов провели поистине ювелирную операцию на мозге.

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Наука
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 07:00

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