Ученые нашли вызывающую болезнь Альцгеймера бактерию





Эксперты выяснили, что бактерия добывает себе энергию за счет расщепления белков. Патоген использует гингипаины. Многочисленные исследования подтвердили, что у 90% людей с болезнью Альцгеймера даже после смерти в мозговых тканях присутствовал токсичный вирулентный фактор протеазы.В ходе экспериментов на лабораторных грызунах ученые выяснили, что PG инфицирует мозг и вызывает патологии, характерные для деменции. Выявленные дефекты провоцируют нейродегенерацию, скопление белка тау и бета-амилоида, воспалительные процессы. Сделанное открытие позволит найти новый способ борьбы с недугом.