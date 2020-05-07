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Ученые нашли вызывающую болезнь Альцгеймера бактерию

Ученые из компании Cortexyme нашли бактерию, способную вызывать болезнь Альцгеймера. Porphyromonas gingivalis проникает в нейроны и запускает в мозгу необратимые процессы.
Ученые нашли вызывающую болезнь Альцгеймера бактерию

Эксперты выяснили, что бактерия добывает себе энергию за счет расщепления белков. Патоген использует гингипаины. Многочисленные исследования подтвердили, что у 90% людей с болезнью Альцгеймера даже после смерти в мозговых тканях присутствовал токсичный вирулентный фактор протеазы.

В ходе экспериментов на лабораторных грызунах ученые выяснили, что PG инфицирует мозг и вызывает патологии, характерные для деменции. Выявленные дефекты провоцируют нейродегенерацию, скопление белка тау и бета-амилоида, воспалительные процессы. Сделанное открытие позволит найти новый способ борьбы с недугом.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 19:00

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