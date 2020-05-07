Андрей Григорьев-Апполонов-младший покинул «Дом-2»





Григорьев-Апполонов прибыл на проект в апреле 2020 года. По его словам, главной целью участия в шоу для него является поиск возлюбленной и создание с ней семьи. Недавно артист потерял любимую жену, ввиду чего хочет как можно быстрее заполнить пробел и начать новые отношения. Григорьев-Апполонов сразу же столкнулся с различными скандалами на проекте, ввиду чего принял решение его покинуть.Отношения артиста с новой возлюбленной другие участники «Дома-2» называли фиктивными. Из-за этого решение Надин Зданявичене покинуть проект вместе с Григорьевым-Апполоновым стало неожиданным для многих. Сама девушка пока не прокомментировала решение уйти с «Дома-2».В одном из недавних интервью Григорьев-Апполонов-младший рассказывал о реакции его знаменитого родственника на желание принять участие в «Доме-2». По его словам, экс-участник «Иванушек International» поддержал супруга покойной сестры и пожелал ему удачи, но предостерег, что телевизионный проект может принести массу разочарований.