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Эксперты составили рейтинг азиатских смартфонов, изготовленных не в Китае

Китайские смартфоны безоговорочно начали доминировать в азиатском сегменте рынка, что иногда ограничивает выбор покупателей. Эксперты решили составить рейтинг смартфонов, изготовленных не в Китае.

Вопреки представлениям клиентов, первое место в списке досталось отнюдь не корейским смартфонам, а тайваньскому Google Pixel 4 XL. Основным достоинством устройства эксперты называют двойную заднюю камеру на 16 Мп, которая благодаря технологии Night Sight предоставляет высококачественную съемку как ночью, так и днем. Телефон также может похвастаться 6,3-дюймовым экраном, поддержкой 4G LTE, аккумулятором на 3700 мА⋅ч, а также 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Стоимость модели составляет около 62,9 тысяч рублей.

На втором месте оказался японский Sony Xperia II за 1,2 тысяч долларов США. Его комплектация включает в себя 6,5-дюймовый дисплей, тройной модуль на 12 Мп, 8 Гб оперативной и 256 флэш-памяти. Тройку лидеров закрывает ASUS Zenfone 6 ZS630KL, оснащенный панелью диаметром в 6,4 дюйма, двойным объективом на 48 Мп, 6 Гб RAM и 128 Гб памяти на жестком диске. Обладателем гаджета от тайваньского производителя можно стать за 42,9 тысяч рублей. В рейтинге также значились ROG Phone II, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Z Flip , Galaxy M21, LG V60 ThinQ и G8S ThinQ.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:28

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