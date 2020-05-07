Супруга Олега Газманова в тайне от мужа ест бургеры и пирожки с вишней

Газманова может себе позволить съесть запрещенный продукт. Она не может устоять перед пирожками и молочным коктейлем. Муж не поддерживает ее любовь к вредным продуктам, поэтому она часто просит купить «гадость» сына Филиппа.Газманова постоянно мечтает, чтобы ее ребенок снова стал маленьким и его можно было обнимать, целовать и тискать. Когда она начинает вмешиваться в его жизнь, он в шутку обещает посадить ее на шкаф. После этого родственники начинают смеяться.В браке с музыкантом Марина Газманова родила дочь Марианну, которой уже исполнилось 17 лет. От прошлых отношений у нее есть сын Филипп, а у мужа – Родион. Семья живет дружно и старается не конфликтовать.