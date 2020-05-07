Новое обновление исправляет критическую уязвимость в выходивших с 2014 года смартфонах Samsung





По информации интернет-портала ZDnet, эксперт в сфере безопасности Матеуш Юрчик, работающий в команде Google Project Zero, выявил в смартфонах от Samsung уязвимость SVE-2020-16747. В данном случае проблема заключалась в поддерживающемся всеми выходившими с 2014 года гаджетами южнокорейского производителя формата изображений Qmage. Специалист выявил, что библиотека Android Skia некорректно работает со снимками, получая их автоматически без уведомления владельца.Юрчик на примере приложения Samsung Message воспользовался уязвимостью, выполнив в итоге на смартфоне вредоносный код, что с большой вероятностью могли бы сделать и хакеры, затратив около сотни минут. С новым патчем пользователи гаджетов от Samsung могут больше не беспокоиться об этой проблеме, а вот присутствует ли она в устройствах от других брендов, пока не известно.