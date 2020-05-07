Эксперты назвали способы проверки iPhone или iPad перед покупкой с рук





На первом этапе разработку Apple стоит внимательно осмотреть на наличие сколов и потертостей. Примятый угол корпуса укажет на падение девайса. Подобный дефект может негативно повлиять на работу устройства. Важно также проверить серийный номер модели, выводящийся на экран через меню «Настройки» и подраздел «Об устройстве». Полученный набор цифр и букв нужно ввести на сайте разработчика. Простая манипуляция поможет быстро узнать настоящее название модели.Покупаемый iPhone или iPad не должны быть привязаны к Apple Id. Узнать о наличии учетной записи можно через «Локатор» и функцию «Найти». Если новый собственник не сбросит настройки, его девайс могут удаленно заблокировать. С моделями, привязанными к оператору, лучше не связываться.Некоторые смартфоны имеют индикаторы влаги. Если огонек в лотке для SIM-карты и аудиовыходе горит красным, значит устройство побывало в воде. Для проверки батареи нужно в «Настройках» перейти в меню «Состояние аккумулятора» и узнать «Максимальную емкость». Тревожным звоночком является показатель ниже 80%.