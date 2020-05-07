Власти Кемерово опубликовали график отключения горячей воды





По словам представителей администрации Кемерово, через две с половиной недели в городе начнутся гидравлические тесты, которые позволят оборудовать котельные и тепловые сети к отопительному сезону. Подобные процедуры необходимы для устранения повреждений и снижения риска аварий в период зимы. При этом, весь населенный пункт будет разделен на семь групп, которые останутся без горячей воды уже 25 мая. Детальную информацию о каждой улице можно посмотреть на официальном веб-сайте Кемерово или «Жилкомцентра».Сообщается, что с этой даты вплоть до 7 июня первыми без водоснабжения останутся некоторые жители Центрального, Ленинского, Заводского и Рудничного районов города. С 15 по 28 июня горячую воду отключат клиентам из части Кировского района, а с 29 июня по 12 июля - еще и Ленинского и Центрального района города. Наконец, с 6 по 19 июля плановое отключение пройдет в Кировском, а с 13 по 26 июля в Центральном, Заводском, Ленинском районах областного центра и в Кемеровском муниципальном округе.