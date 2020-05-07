АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 80.06 USD 73.97
Курс валют на 07.05.2020

Власти Кемерово опубликовали график отключения горячей воды

Для подготовки к новому отопительному сезону коммунальные службы Кемерово готовятся к прекращению подачи горячей воды. Власти населенного пункта опубликовали график плановых отключений.

По словам представителей администрации Кемерово, через две с половиной недели в городе начнутся гидравлические тесты, которые позволят оборудовать котельные и тепловые сети к отопительному сезону. Подобные процедуры необходимы для устранения повреждений и снижения риска аварий в период зимы. При этом, весь населенный пункт будет разделен на семь групп, которые останутся без горячей воды уже 25 мая. Детальную информацию о каждой улице можно посмотреть на официальном веб-сайте Кемерово или «Жилкомцентра».

Сообщается, что с этой даты вплоть до 7 июня первыми без водоснабжения останутся некоторые жители Центрального, Ленинского, Заводского и Рудничного районов города. С 15 по 28 июня горячую воду отключат клиентам из части Кировского района, а с 29 июня по 12 июля - еще и Ленинского и Центрального района города. Наконец, с 6 по 19 июля плановое отключение пройдет в Кировском, а с 13 по 26 июля в Центральном, Заводском, Ленинском районах областного центра и в Кемеровском муниципальном округе.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин продемонстрировал «тайную» комнату в своем…
MediaTek презентовала новый процессор Helio…
"Смотрю и радуюсь": Собчак рассказала, как изменился Виторган после…
Российский Су-34 удивил аналитиков…
«Я блондинка»: Максим Виторган рассказал о попадании в «глупую…
Роспотребнадзор предложил выходить из самоизоляции в три…
Новый внедорожник Haval H5 не получит привычный рычаг…
Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские…
В WhatsApp появился бот для проверки новостей про коронавирус на…
"Брать или не брать": Шура привел домой взрослую…
Renault привезет в Россию обновленный…
Филипп Киркоров получил отрицательные результаты проведённого членам его семьи теста на…
Салливан рассказал о мнении Трампа по поводу саммита «ядерной…
Лариса Долина о съемках шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых…
Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault…
«Впервые у меня такая сидячка»: Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период…
Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, можно ли заразиться коронавирусом COVID-19 через заказанную на дом…
Сергей Шойгу рассказал, как в России будут праздновать День Победы в условиях…
«Прекрати разбрасывать носки»: Юлия Меньшова трогательно поздравила мужа с днем…
В Москве чат-бот поможет проверить привязку автомобиля к цифровому…
Представитель ВОЗ Владимир Позняк: Качественный сон полезен в период…
Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной…
Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах…
Вдова Коби Брайанта в свой день рождения прочитала последнее любовное письмо от…
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19…
Министр культуры Ольга Любимова заразилась…
Hyundai обновил внедорожник Hyundai…
В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом…
Просмотреть все новости