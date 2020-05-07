Власти США вместо лекарств от коронавируса прислали индейцам мешки для трупов





В марте центр здоровья коренных американцев в Сиэтле направил в Вашингтон письмо с просьбой предоставить тесты для диагностики коронавируса, аппараты ИВЛ и лекарства. В ответ на запрос Индейские советы здоровья пополнили запасы мешков для перевозки покойных.Индейцы получали от американских чиновников помощь одеялами, но сейчас про них не только забыли, но и сделали прозрачный намек на их судьбу в борьбе с COVID-19. Власти США и сами не могут контролировать ситуацию. Число зараженных продолжает расти и уже преодолело планку в 1,25 млн человек, передает NB News.