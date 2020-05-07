АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 80.06 USD 73.97
Курс валют на 07.05.2020

Дана Борисова о судебном иске Волочковой: «Она защищает честь и достоинство, которых давно нет»

Отечественная телеведущая Дана Борисова в эфире YouTube-шоу «Алёна, блин!» рассказала о причине конфликта с Анастасией Волочковой и судебном иске. Экс-ведущая программы «Армейский магазин» считает, что балерина в органах правосудия пытается защитить честь и достоинство, но в реальности у неё их «давным-давно нет».
Дана Борисова о судебном иске Волочковой: «Она защищает честь и достоинство, которых давно нет»

Поводом для подачи искового заявления Волочковой, по словам Даны Борисовой, является их ссора во время съёмок программы «Звёзды сошлись», когда обсуждалось вероятное употребление запрещённых веществ актрисой Натальей Бочкарёвой. Телеведущую редакторы просили высказаться относительно этого вопроса, так как она считает себя едва ли не лучшим в стране «экспертом по зависимостям». Однако тогда первой дали слово балерине, а Борисовой стало неприятно слушать речи о «плате творческой личности за успех», потому она резко высказалась о «защищающей наркоманку алкоголичке». Волочкова сочла эти слова оскорбляющими честь и достоинство, а свою правоту решила доказывать в суде, подав в начале апреля иск к Борисовой.

При этом, как отмечает телеведущая, причина конфликта с Волочковой более давняя. Еще в то время, когда ей удалось покончить с зависимостями и начать трезвую жизнь, ведущая пыталась помочь справиться с проблемами и многим знакомым, среди которых была танцовщица. Анастасия Волочкова от помощи отказалась, отрицая пагубное пристрастие, но именно с тех пор отношения между двумя знаменитостями остаются «натянутыми».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин продемонстрировал «тайную» комнату в своем…
MediaTek презентовала новый процессор Helio…
"Смотрю и радуюсь": Собчак рассказала, как изменился Виторган после…
Российский Су-34 удивил аналитиков…
«Я блондинка»: Максим Виторган рассказал о попадании в «глупую…
Роспотребнадзор предложил выходить из самоизоляции в три…
Новый внедорожник Haval H5 не получит привычный рычаг…
Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские…
В WhatsApp появился бот для проверки новостей про коронавирус на…
"Брать или не брать": Шура привел домой взрослую…
Renault привезет в Россию обновленный…
Филипп Киркоров получил отрицательные результаты проведённого членам его семьи теста на…
Салливан рассказал о мнении Трампа по поводу саммита «ядерной…
Лариса Долина о съемках шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых…
Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault…
«Впервые у меня такая сидячка»: Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период…
Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, можно ли заразиться коронавирусом COVID-19 через заказанную на дом…
Сергей Шойгу рассказал, как в России будут праздновать День Победы в условиях…
«Прекрати разбрасывать носки»: Юлия Меньшова трогательно поздравила мужа с днем…
В Москве чат-бот поможет проверить привязку автомобиля к цифровому…
Представитель ВОЗ Владимир Позняк: Качественный сон полезен в период…
Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной…
Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах…
Вдова Коби Брайанта в свой день рождения прочитала последнее любовное письмо от…
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19…
Министр культуры Ольга Любимова заразилась…
Hyundai обновил внедорожник Hyundai…
В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом…
Просмотреть все новости