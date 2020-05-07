Дана Борисова о судебном иске Волочковой: «Она защищает честь и достоинство, которых давно нет»





Поводом для подачи искового заявления Волочковой, по словам Даны Борисовой, является их ссора во время съёмок программы «Звёзды сошлись», когда обсуждалось вероятное употребление запрещённых веществ актрисой Натальей Бочкарёвой. Телеведущую редакторы просили высказаться относительно этого вопроса, так как она считает себя едва ли не лучшим в стране «экспертом по зависимостям». Однако тогда первой дали слово балерине, а Борисовой стало неприятно слушать речи о «плате творческой личности за успех», потому она резко высказалась о «защищающей наркоманку алкоголичке». Волочкова сочла эти слова оскорбляющими честь и достоинство, а свою правоту решила доказывать в суде, подав в начале апреля иск к Борисовой.При этом, как отмечает телеведущая, причина конфликта с Волочковой более давняя. Еще в то время, когда ей удалось покончить с зависимостями и начать трезвую жизнь, ведущая пыталась помочь справиться с проблемами и многим знакомым, среди которых была танцовщица. Анастасия Волочкова от помощи отказалась, отрицая пагубное пристрастие, но именно с тех пор отношения между двумя знаменитостями остаются «натянутыми».