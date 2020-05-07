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Google готовит к дебюту новое устройство на базе Android TV

Google готовит к скорому дебюту новое устройство на базе Android TV, ориентированное на развлечения. Девайс поступит в продажу под брендом Nest.
Google готовит к дебюту новое устройство на базе Android TV

Google заинтересовалась нишей стриминга ради конкуренции с Roku и Amazon, являющимися лидерами отрасли. Подобное решение может усугубить и без того сложные отношения холдинга со сторонними производителями электроники. Разработчики отказались комментировать предоставленные анонимными инсайдерами данные.

Стриминговое устройство внешне будет походить на телевизионную приставку Chromecast. Его функционал можно сравнить с пультами Fire TV и Roku. Производитель собирается поставлять новинку с собственным ПДУ и телевизионным интерфейсом. Пользователи смогут скачивать специальные приложения через Google Play, а также вести управление с помощью голосового ассистента. Поддержка Stadia гарантирована.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 22:00

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