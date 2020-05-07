Продюсер сиквела "Аватара" Джон Ландау поделился снимками со съемочной площадки
Джон Ландау решил поделиться снимками со съемочной площадки нового фильма "Аватар". Продюсер сиквела показал Джеймса Кэмерона во время работы с актерами.
Пандемия COVID-19 вынудила Джеймса Кэмерона заморозить съёмки четырёх продолжений «Аватара» в Новой Зеландии, над которыми режиссер работает одновременно. Чтобы подогреть интерес к будущему проекту, продюсер Джон Ландау опубликовал в соцсети Twitter несколько фотографий. Голливудского кинодела удалось запечатлеть, когда он был занят съемками подводных эпизодов, которых в сиквелах будет немало. «Маленькие белые шарики на поверхности воды необходимы для того, чтобы свет сверху не засвечивал происходящее под водой», - объяснил Ландау.
Эксперты предположили, что действие в предстоящей картине будет разворачиваться в морях Пандоры. Известно лишь, что с момента событий фильма 2009 года прошло несколько лет. Вполне возможно, что у протагонистов Джейка и Нейтири могла появиться дочь. Фанаты франшизы теоретизируют, что обитатели экзотической планеты будут вынуждены противостоять человечеству, которое пытается захватить контроль над ископаемыми ресурсами. Руководители проекта пока не подтверждали, вернутся ли Сэм Уортингтон и Зои Салдана к своим ролям.
Пандемия COVID-19 вынудила Джеймса Кэмерона заморозить съёмки четырёх продолжений «Аватара» в Новой Зеландии, над которыми режиссер работает одновременно. Чтобы подогреть интерес к будущему проекту, продюсер Джон Ландау опубликовал в соцсети Twitter несколько фотографий. Голливудского кинодела удалось запечатлеть, когда он был занят съемками подводных эпизодов, которых в сиквелах будет немало. «Маленькие белые шарики на поверхности воды необходимы для того, чтобы свет сверху не засвечивал происходящее под водой», - объяснил Ландау.
Эксперты предположили, что действие в предстоящей картине будет разворачиваться в морях Пандоры. Известно лишь, что с момента событий фильма 2009 года прошло несколько лет. Вполне возможно, что у протагонистов Джейка и Нейтири могла появиться дочь. Фанаты франшизы теоретизируют, что обитатели экзотической планеты будут вынуждены противостоять человечеству, которое пытается захватить контроль над ископаемыми ресурсами. Руководители проекта пока не подтверждали, вернутся ли Сэм Уортингтон и Зои Салдана к своим ролям.