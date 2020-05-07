В Нижнем Новгороде не отключат горячую воду в мае

«Наше предприятие собирается заняться ремонтом более 100 километров трассы. Часть работа уже была выполнена, но основная масса приходилась на май. Из-за ситуации в стране и в мире пришлось немного повременить с реализацией плана. Если эпидемия пойдет на спад, отключения будут произведены в июне. Пока горячая вода будет подаваться на постоянной основе», - рассказал директор «Теплоэнерго» Илья Халтурин.





В Нижнем Новгороде в мае не будут отключать горячую воду. Изначально планировалось, что АО «Теплоэнерго» проведет капремонт сетей, но из-за эпидемии коронавируса его было решено перенести.Изначально планировалось провести отключения по завершению отопительного сезона для того, чтобы одновременно слить жидкость с систем, не подвергая жильцов неудобствам два раза. В мае текущего года ремонтные работы будут проводиться только на участках трасс, не влияющих на подачу горячей воды.