В Нижнем Новгороде не отключат горячую воду в мае
В Нижнем Новгороде в мае не будут отключать горячую воду. Изначально планировалось, что АО «Теплоэнерго» проведет капремонт сетей, но из-за эпидемии коронавируса его было решено перенести.
Изначально планировалось провести отключения по завершению отопительного сезона для того, чтобы одновременно слить жидкость с систем, не подвергая жильцов неудобствам два раза. В мае текущего года ремонтные работы будут проводиться только на участках трасс, не влияющих на подачу горячей воды.
«Наше предприятие собирается заняться ремонтом более 100 километров трассы. Часть работа уже была выполнена, но основная масса приходилась на май. Из-за ситуации в стране и в мире пришлось немного повременить с реализацией плана. Если эпидемия пойдет на спад, отключения будут произведены в июне. Пока горячая вода будет подаваться на постоянной основе», - рассказал директор «Теплоэнерго» Илья Халтурин.
Изначально планировалось провести отключения по завершению отопительного сезона для того, чтобы одновременно слить жидкость с систем, не подвергая жильцов неудобствам два раза. В мае текущего года ремонтные работы будут проводиться только на участках трасс, не влияющих на подачу горячей воды.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:47