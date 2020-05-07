В России из-за кризиса вырастет преступность и число квартирных краж
В России из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом, вырастет преступность и число квартирных краж. Выводы сделаны на основе опроса населения, проведенного экспертами компании «Delta Системы безопасности».
Аналитики опросили более 1000 жителей в возрасте 25-65 лет из шести федеральных округов. 16% респондентов не беспокоятся за безопасность жилища, а 80% опасаются квартирных воров. Для отдельной категории россиян данная тема превратилась в настоящую фобию.
70% опрошенных собираются купить оружие или средства самообороны. 81% граждан допускают, что самоизоляция, закрытие предприятий и кризис могут спровоцировать резкий рост преступности.
Аналитики опросили более 1000 жителей в возрасте 25-65 лет из шести федеральных округов. 16% респондентов не беспокоятся за безопасность жилища, а 80% опасаются квартирных воров. Для отдельной категории россиян данная тема превратилась в настоящую фобию.
70% опрошенных собираются купить оружие или средства самообороны. 81% граждан допускают, что самоизоляция, закрытие предприятий и кризис могут спровоцировать резкий рост преступности.
«Можно обмануть воров, оставив в квартире включенный телевизор или радиоприемник. Противиться начавшемуся проникновению не стоит, лучше тянуть время и выполнять все требования. Важно не паниковать и запомнить лица преступников», - рассказал эксперт Андрей Цыбаков.
Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:28