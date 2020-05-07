В России из-за кризиса вырастет преступность и число квартирных краж

«Можно обмануть воров, оставив в квартире включенный телевизор или радиоприемник. Противиться начавшемуся проникновению не стоит, лучше тянуть время и выполнять все требования. Важно не паниковать и запомнить лица преступников», - рассказал эксперт Андрей Цыбаков.





Аналитики опросили более 1000 жителей в возрасте 25-65 лет из шести федеральных округов. 16% респондентов не беспокоятся за безопасность жилища, а 80% опасаются квартирных воров. Для отдельной категории россиян данная тема превратилась в настоящую фобию.70% опрошенных собираются купить оружие или средства самообороны. 81% граждан допускают, что самоизоляция, закрытие предприятий и кризис могут спровоцировать резкий рост преступности.