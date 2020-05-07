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Для кошек создана антистрессовая музыка

Американские ученые смогли уменьшить воздействие стресса на кошек во время посещения ветеринара. О создании специальной музыки для этих целей сообщил шведский телеканал SVT.
Для кошек создана антистрессовая музыка

Исследование было опубликовано в Journal of Feline Medicine and Surgery. Необходимость в проведении эксперимента вызвана острой реакцией животных, которая проявляется на приёме у врача. Во время осмотра 21 домашняя кошка получила возможность прослушать классическое музыкальное произведение, специально созданное на основе собственных звуков или же столкнуться с испытанием в полной тишине. Поведение четвероногих представителей Felis catus, так звучит их название на латыни, записывалось на видеокамеру, а затем анализировалось специалистами. Они пришли к выводу, что наиболее эффективна оказалась именно антистрессовая музыка.

Несмотря на то, что кошки относятся к самым древним животным, сопровождающим человека, изучение их поведения, в том числе так называемого «мурлыкания», далеко не полно. Общеизвестно, что для снятия собственной нервозности человеку достаточно 15-20 минут подержать на руках свою любимицу и погладить её. А звуки, издаваемые кошкой, оказывают положительное воздействие на эмоциональное состояние её хозяина. Существует гипотеза, что мурчание — это мощный механизм исцеления и для самого животного. Вибрации, создаваемые голосовым аппаратом, способствуют омоложению тканей и костей её организма.

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Наука
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 18:24

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