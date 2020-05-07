Для кошек создана антистрессовая музыка





Исследование было опубликовано в Journal of Feline Medicine and Surgery. Необходимость в проведении эксперимента вызвана острой реакцией животных, которая проявляется на приёме у врача. Во время осмотра 21 домашняя кошка получила возможность прослушать классическое музыкальное произведение, специально созданное на основе собственных звуков или же столкнуться с испытанием в полной тишине. Поведение четвероногих представителей Felis catus, так звучит их название на латыни, записывалось на видеокамеру, а затем анализировалось специалистами. Они пришли к выводу, что наиболее эффективна оказалась именно антистрессовая музыка.Несмотря на то, что кошки относятся к самым древним животным, сопровождающим человека, изучение их поведения, в том числе так называемого «мурлыкания», далеко не полно. Общеизвестно, что для снятия собственной нервозности человеку достаточно 15-20 минут подержать на руках свою любимицу и погладить её. А звуки, издаваемые кошкой, оказывают положительное воздействие на эмоциональное состояние её хозяина. Существует гипотеза, что мурчание — это мощный механизм исцеления и для самого животного. Вибрации, создаваемые голосовым аппаратом, способствуют омоложению тканей и костей её организма.