"Не стыдно так отдыхать?": Анна Хилькевич "покрутила бедрами" на фоне моря

«Ходят слухи, что Instagram заблокирован хэштег #море. Его можно запретить, но убрать побережье из головы или запретить хотеть на нем оказаться невозможно. Представим, что мы уже там», - написала Хилькевич под роликом.

Хилькевич практически каждый год ездит в теплые страны на отдых, чаще всего предпочитая Таиланд. Из-за самоизоляции и закрытия границ в текущем году отпуск пришлось перенести, но актриса решила развеселить фанатов смешным видео, сделанным прямо в доме. На ролике Хилькевич танцует между проектором и экраном, отбрасывая на изображение морского пляжа тень и двигая бедрами.Поклонники актрисы отметили, что за время самоизоляции ей удалось не только сохранить прежнюю форму, но и стать еще стройнее. Многие в шутку написали, что «нарушать самоизоляцию» запрещено, а звезде должно быть стыдно за свой поступок.