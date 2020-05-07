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Ученые: Обитающие в Арктике пауки могут стать каннибалами

Ученые считают, что при определенных условиях обитающие в Арктике пауки начнут эволюционировать. Не исключено, что данный вид насекомых превратится в каннибалов.

Группа исследователей изучала глобальное потепление и климатические изменения, происходящие на фоне выбросов углекислого газа. Если процесс не остановить, то популяции насекомых начнет расти быстрыми темпами, так как высокая температура является благоприятным фактором для размножения.

Вид Pardosa lapponica, обитающей в Арктике, может увеличиться в размерах. Пауки научатся регулировать свои габариты и ради пропитания убивать сородичей. Пауки-каннибалы живут меньше других насекомых.

Ранее ученые доказали способность пауков «мыслить» при помощи паутины.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:00

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