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«В моём возрасте от него не умирают»: 43-летняя Дана Борисова готова заразиться коронавирусом «ради шоу»

Отечественная телеведущая и участница скандальных ток-шоу Дана Борисова в программе «Алёна, блин!» на канале видеохостинга YouTube призналась, что не боится заразиться коронавирусом, так как «в её возрасте от него не умирают». Более того, знаменитость готова специально заболеть и «монетизировать инфицирование» в каком-нибудь шоу.
«В моём возрасте от него не умирают»: 43-летняя Дана Борисова готова заразиться коронавирусом «ради шоу»

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 в России, как и во многих других странах, введены карантинные меры и многие люди вынуждены больше времени проводить дома, меняя привычный ритм жизни. Дана Борисова в числе большинства россиян старается соблюдать рекомендованный режим самоизоляции, но при этом не скрывает, что делать это иногда непросто. К тому же телеведущая абсолютно не боится заражения и у неё даже возникала идея заболеть специально, а процесс лечения превратить в шоу. При этом Борисова уверяет, что готова перенести коронавирус вовсе не с целью заработать, а из желания воплотить в жизнь возникшую идею.

В беседе с Алёной Жигаловой Дана Борисова отметила, что в её возрасте вероятность смерти от COVID-19 крайне низкая, на что ведущая упомянула о данных статистики, согласно которым, большой процент умерших заражённых коронавирусом – это как раз пациенты возрастом 30-50 лет. Борисова же привела в пример Льва Лещенко, говоря о том, что если его врачам удалось спасти, то и ей не страшно.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:22

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