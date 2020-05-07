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В Роспотребнадзоре заявили, что пика пандемии COVID-19 в РФ может и не быть

До недавнего времени большинство эпидемиологов были уверены, что темпы распространения COVID-19 в РФ увеличатся в начале весны. Теперь в Роспотребнадзоре заявили, что пика пандемии может и не быть.

По словам главы ЦНИИЭ Роспотребнадзора и академика РАН Василия Акимкина, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может быть сглаженным и не сильно выраженным в общей статистике. «Мы пройдем эту фазу не столь заметно», - добавил ученый. Известно, что предпринятые в стране карантинные меры и обязательный режим самоизоляции сильно отразились на динамике заражения. Подобный подход позволил «выиграть» две-три недели до резкого прироста, поэтому последнего может и не быть.

Днями ранее представитель Минздрава Михаил Мурашко проинформировал, что наибольшее количество случаев инфицирования будет наблюдаться в середине мая, после чего следует ожидать спада пандемии. Согласно данным веб-портала «Стопкоронавирус.рф», за прошедшие сутки в регионах зафиксировано 11,2 новых зараженных, а общее количество заболевших достигло 177,1 тысячи человек. При этом число летальных исходов выросло до 1,6 тысяч.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:17

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