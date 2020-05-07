Власти Москвы назвали размер штрафа за нахождение в транспорте без маски

«Москвичи не скоро вернутся к привычной жизни, поэтому надо настроиться на сохранение риска заражения коронавирусом. Реальность такова, и я ее не скрываю. Только от нас зависит, как долго нам придется соблюдать ограничения», - заявил Собянин.







Министр правительства Евгений Данчиков рассказал, что указом мэра Сергея Собянина определены критерии и места для обязательного ношения маски. Несоблюдение требования повлечет за собой административное наказание по статье 3.18.1.На открытом воздухе и территориях без людей средства индивидуальной защиты не обязательны, но в общественном транспорте нужно соблюдать строгие меры. Если у властей появятся основания, они вправе смягчить или ужесточить действующий режим. Требования вступают в силу после майских праздников.