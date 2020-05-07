"Все время с дочерью": Данила Козловский оправдался за тишину в соцсетях

«Я рассказываю обо всем с опозданием, но на этот раз у меня были действительно веские причины. Вспоминается старая шутка «если хочешь рассмешить ребенка, то расскажи ему о своих планах». Всем, кто поздравил нашу семью с прибавлением, хочу выразить огромную благодарность», - написал Козловский.





Козловский стал отцом всего несколько месяцев назад, но решил, что период самоизоляции проведет исключительно с дочерью. Публикациями с карантина, который проходит в США, в последнее время делилась только супруга актера Ольга Зуева. Поклонники Козловского даже начали переживать по поводу отсутствия активности в Instagram, но он неожиданно вышел на связь.Актер отметил, что тронут вниманием поклонников. По завершению карантина и самоизоляции он обязательно вернется к работе, но сейчас старается пользоваться возможностью и быть с семьей.