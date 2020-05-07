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Актриса Хлоя Севиньи назвала новорожденного сына Ваней

Хлоя Севиньи показала новорожденного сына. Актриса и ее бойфренд Синиш Макович назвали ребенка Ваней. Соответствующий пост звезда разместила в Instagram.
Актриса Хлоя Севиньи назвала новорожденного сына Ваней

На представленном снимке Севиньи запечатлена в больничной палате. Актриса кормит ребенка грудью, а за процессом наблюдает его молодой отец.
«2 мая в Нью-Йорке появился на свет Ваня Севиньи Макович. Добро пожаловать в наш мир! Спасибо медперсоналу клиники за доброту, настойчивость и храбрость. Отдельную благодарность хочу выразить медсестрам, которые относились к нам с трепетом и особой нежностью. Пусть снизойдет благословение на семьи, работающие в такое сложное время», - написала актриса.

Севиньи объявила о беременности в январе. Вскоре папарацци сделали ее первые снимки в обтягивающем платье, подчеркнувшим выросший живот. Несмотря на «интересное положение», звезда приняла участие в двух откровенных фотосессиях.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:07

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