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"Моя дочь поет лучше": Жулин усомнился в профессионализме Бузовой

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин усомнился в профессионализме Ольги Бузовой. По словам спортсмена, его дочь поет не хуже, чем известная артистка.
"Моя дочь поет лучше": Жулин усомнился в профессионализме Бузовой

Жулин рассказал, что его дочь Александра выступает под псевдонимом Алексия. За свою небольшую карьеру она уже успела добиться определенных успехов, но пока не конкурирует с именитыми звездами из-за нехватки опыта и относительно небольшой аудитории.
«Саша давно занимается вокалом. Ранее она сама писала себе песни, но с недавнего времени начала сотрудничать с Максимом Фадеевым. Клипы для нее делает Евгений Курицын. Я уверен, что у нее есть талант. Даже если он не велик, то Саша явно поет лучше, чем та же Бузова. Профессионализмом там и не пахнет. Иногда непонятно, зачем такие артисты выходят на сцену», - рассказал Жулин в одном из недавних интервью.

Матерью дочери спортсмена является его бывшая супруга Татьяна Навка. В 2000 году у пары родилась дочь, но спустя несколько лет после этого фигуристы приняли решение расстаться.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:02

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