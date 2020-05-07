"Моя дочь поет лучше": Жулин усомнился в профессионализме Бузовой
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин усомнился в профессионализме Ольги Бузовой. По словам спортсмена, его дочь поет не хуже, чем известная артистка.
Жулин рассказал, что его дочь Александра выступает под псевдонимом Алексия. За свою небольшую карьеру она уже успела добиться определенных успехов, но пока не конкурирует с именитыми звездами из-за нехватки опыта и относительно небольшой аудитории.
Матерью дочери спортсмена является его бывшая супруга Татьяна Навка. В 2000 году у пары родилась дочь, но спустя несколько лет после этого фигуристы приняли решение расстаться.
Жулин рассказал, что его дочь Александра выступает под псевдонимом Алексия. За свою небольшую карьеру она уже успела добиться определенных успехов, но пока не конкурирует с именитыми звездами из-за нехватки опыта и относительно небольшой аудитории.
«Саша давно занимается вокалом. Ранее она сама писала себе песни, но с недавнего времени начала сотрудничать с Максимом Фадеевым. Клипы для нее делает Евгений Курицын. Я уверен, что у нее есть талант. Даже если он не велик, то Саша явно поет лучше, чем та же Бузова. Профессионализмом там и не пахнет. Иногда непонятно, зачем такие артисты выходят на сцену», - рассказал Жулин в одном из недавних интервью.
Матерью дочери спортсмена является его бывшая супруга Татьяна Навка. В 2000 году у пары родилась дочь, но спустя несколько лет после этого фигуристы приняли решение расстаться.