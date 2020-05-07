Ксения Бородина о Дне Победы: «И даже коронавирус не отменит этого праздника»

Ксения Бородина показала фотографию своих дочерей Маруси и Теоны. В комментарии телеведущая сообщила, что 9 мая текущего года должно было стать особенным, поскольку это 75 лет Великой Победы. Она написала: «Возможно, из юбилейных последняя, которую с нами разделят ветераны той Победы. И даже коронавирус не отменит этого праздника». Ксения Бородина отметила, что сейчас необходимо позаботиться о ветеранах и старшем поколении.Ведущая «Дом-2» рассказал, что можно отправить участникам Великой Отечественной Войны поздравительные открытки, в которых написано несколько строчек благодарности. Ксения Бородина отметила, что это самое малое, что может показать признательность ветеранам. В конце своей публикации знаменитость написала: «Ведь мы помним!». Подписчики поблагодарили телеведущую за подсказку. Публикация Ксении Бородиной уже набрала более 110 000 лайков.