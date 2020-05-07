Готовящаяся к рождению четвёртого ребёнка Саша Зверева показала свой новый дом в США

В феврале этого года Саша Зверева вышла замуж за гражданина США Дэна Уолбрана, а уже через месяц пара сообщила об ожидании пополнения в семье. В недавней публикации в соцсети певица рассказала, что в последнее время примирилась с «экономической неизвестностью» и карантином, поэтому готовилась ждать рождения малыша в квартире. Однако ситуация изменилась после того, как она побывала в гостях у беременной подруги, живущей в собственном доме. Придя домой Зверева сказала мужу, что тоже хочет жить в просторном коттедже, возможно, ближе к океану.Супруги приготовились к долгому поиску подходящего жилья, но буквально в тот же вечер с ними связались хозяева одного из выбранных «наобум» домов, а уже на следующее утро Саша Зверева с мамой, мужем, дочерью Василисой и сыновьями Макаром и Львом рассматривали новый домашний очаг. Причём детям до последнего не говорили о возможном приобретении, поэтому они думали, что идут в гости к поменявшим место жительства друзьям. Теперь же семья планирует переселиться в коттедж с видом на канал, но для этого нужно ещё некоторое время, так как в доме практически полностью отсутствует мебель и только кухня «укомплектована» необходимой техникой.