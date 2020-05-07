АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 80.06 USD 73.97
Курс валют на 07.05.2020

Готовящаяся к рождению четвёртого ребёнка Саша Зверева показала свой новый дом в США

Известная отечественная исполнительница, экс-участница группы «Демо» Саша Зверева на странице в Instagram обнародовала видео, в кадрах которого показала свой новый дом в США. Певица готовится к рождению четвёртого ребёнка и категорически не хотела делать это в квартире, мечтая о жизни в коттедже рядом с океаном.
Готовящаяся к рождению четвёртого ребёнка Саша Зверева показала свой новый дом в США

В феврале этого года Саша Зверева вышла замуж за гражданина США Дэна Уолбрана, а уже через месяц пара сообщила об ожидании пополнения в семье. В недавней публикации в соцсети певица рассказала, что в последнее время примирилась с «экономической неизвестностью» и карантином, поэтому готовилась ждать рождения малыша в квартире. Однако ситуация изменилась после того, как она побывала в гостях у беременной подруги, живущей в собственном доме. Придя домой Зверева сказала мужу, что тоже хочет жить в просторном коттедже, возможно, ближе к океану.

Супруги приготовились к долгому поиску подходящего жилья, но буквально в тот же вечер с ними связались хозяева одного из выбранных «наобум» домов, а уже на следующее утро Саша Зверева с мамой, мужем, дочерью Василисой и сыновьями Макаром и Львом рассматривали новый домашний очаг. Причём детям до последнего не говорили о возможном приобретении, поэтому они думали, что идут в гости к поменявшим место жительства друзьям. Теперь же семья планирует переселиться в коттедж с видом на канал, но для этого нужно ещё некоторое время, так как в доме практически полностью отсутствует мебель и только кухня «укомплектована» необходимой техникой.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:39

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин продемонстрировал «тайную» комнату в своем…
MediaTek презентовала новый процессор Helio…
"Смотрю и радуюсь": Собчак рассказала, как изменился Виторган после…
Российский Су-34 удивил аналитиков…
«Я блондинка»: Максим Виторган рассказал о попадании в «глупую…
Роспотребнадзор предложил выходить из самоизоляции в три…
Новый внедорожник Haval H5 не получит привычный рычаг…
Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские…
В WhatsApp появился бот для проверки новостей про коронавирус на…
"Брать или не брать": Шура привел домой взрослую…
Renault привезет в Россию обновленный…
Филипп Киркоров получил отрицательные результаты проведённого членам его семьи теста на…
Салливан рассказал о мнении Трампа по поводу саммита «ядерной…
Лариса Долина о съемках шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых…
Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault…
«Впервые у меня такая сидячка»: Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период…
Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, можно ли заразиться коронавирусом COVID-19 через заказанную на дом…
Сергей Шойгу рассказал, как в России будут праздновать День Победы в условиях…
«Прекрати разбрасывать носки»: Юлия Меньшова трогательно поздравила мужа с днем…
В Москве чат-бот поможет проверить привязку автомобиля к цифровому…
Представитель ВОЗ Владимир Позняк: Качественный сон полезен в период…
Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной…
Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах…
Вдова Коби Брайанта в свой день рождения прочитала последнее любовное письмо от…
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19…
Министр культуры Ольга Любимова заразилась…
Hyundai обновил внедорожник Hyundai…
В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом…
Просмотреть все новости