Nintendo отчиталась о продаже 60 млн консолей Switch
Компания Nintendo выложила в открытый доступ подготовленный бухгалтерией финансовый отчет за первый квартал. Оказалось, производитель смог реализовать около 60 млн консолей модели Switch.
Согласно предоставленным данным, продажи Switch по отношению к апрелю прошлого года выросли на 9%. За это время компания выручила 12 млрд долларов, а ее чистый доход превысил 2,42 млрд долларов.
За последние четыре года пользователями Nintendo Switch стали 57,57 млн граждан по всему миру. К декабрю производитель собирается сбыть еще 19 млн приставок, не уступающих по популярности PlayStation 4.
В связи с пандемией коронавируса создатель Switch предупредил пользователей, что консоль нельзя дезинфицировать спиртом.
Согласно предоставленным данным, продажи Switch по отношению к апрелю прошлого года выросли на 9%. За это время компания выручила 12 млрд долларов, а ее чистый доход превысил 2,42 млрд долларов.
За последние четыре года пользователями Nintendo Switch стали 57,57 млн граждан по всему миру. К декабрю производитель собирается сбыть еще 19 млн приставок, не уступающих по популярности PlayStation 4.
В связи с пандемией коронавируса создатель Switch предупредил пользователей, что консоль нельзя дезинфицировать спиртом.
Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:57