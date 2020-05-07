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Названа стоимость смартфонов Meizu 17 и Meizu 17 Pro

В Сети появилась информация о стоимости Meizu 17 и Meizu 17 Pro. Базовая версия смартфона обойдется примерно в 560 долларов.

За улучшенную вариацию Meizu 17 Pro придется отдать 700 долларов. Базовая версия смартфона получила 8 гигабайт ОЗУ и постоянную память на 128 гигабайт. Информация о характеристиках прибора с индексом Pro пока отсутствует. Продажи устройств должны стартовать со второй половины мая.

Первые упоминания о новой серии появились на китайском онлайн-маркете Jingdong. Некоторые площадки в КНР уже начали принимать предварительные заказы на устройства, хотя они даже не поступили в продажу.

Базовая версия Meizu 17 работает на основе процессора Qualcomm Snapdragon 865 и оперативной памяти стандарта LPDDR5, существенно повышающей производительность. Также устройство будет поддерживать беспроводную зарядку Super Wireless mCharge и оплату счетов по NFC. В качестве основного модуля камеры будет использоваться Sony IMX686 на 64 мегапикселя.

В рекламной кампании Meizu 17 называют «флагманом мечты». Среди особенностей устройства выделяется его футуристический дизайн с горизонтальным расположением трех объективов камеры на задней панели.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:35

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