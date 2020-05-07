Дочь Оксаны Самойловой предстала в образе Аллы Пугачевой

Режим самоизоляции позволил Оксане Самойловой проводить больше времени с семьей. Бизнесвумен время от времени проводит "модные показы" со своими дочерьми. Новый образ 5-летней Леи вызвал у многих фанатов ассоциации с Аллой Пугачевой: дочь Джигана в рыжем парике оделась в черное платье, поверх которого был накинут белый пиджак. Большинство комментаторов умилилось преображению юной модницы, но нашлись и те, которые не увидели ничего смешного в подобном образе.Некоторые подписчики отметили, что Самойлова неподобающим образом воспитывает своих наследников. Сама жена известного рэп-исполнителя решила не отвечать на критику недоброжелателей. Стоит отметить, что несмотря на старания Джигана, его супруга не отступилась от собственного решения и официально подала на развод. Поводом для разногласий, по словам многодетной мамы, послужили многочисленные измены, вредные привычки артиста и его одиозное поведение.