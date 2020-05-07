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Дебют игрового смартфона Black Shark 3 состоится 8 мая

Мировой дебют игрового смартфона Black Shark 3, представленного в Китае два месяца назад, состоится 8 мая. На эту же дату запланирована презентация Meizu 17.
Дебют игрового смартфона Black Shark 3 состоится 8 мая

Black Shark 3 в базе, построенный на платформе Snapdragon 865, получит память на 8 и 128 ГБ. Смартфон оснащен AMOLED дисплеем с разрешением 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. На рынке КНР модель стоит 500 долларов, но европейские цены пока неизвестны.

Основная камера Black Shark 3 состоит из трех датчиков на 5+13+64 Мп, а селфи-объектив – из одного на 20 Мп. Игровой девайс получил АКБ на 4720 мАч с функцией быстрой подзарядки на 65 Вт. До 100% гаджет может восполнить энергию за 38 минут. Производитель дополнил устройство кнопками для игр.

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Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:10

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