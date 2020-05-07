Алёна Савкина устроила разборки с Максимом Колесниковым
Отношения Алёны Савкиной и Максима Колесникова начались около недели назад. Но участница «Дом-2» уже успела устроить разборки с новым возлюбленным.
Алёна Савкина постоянно говорит о том, что часто ошибается при выборе возлюбленного. Девушка никак не может понять, почему ее постоянно бросают мужчины. Около недели назад младшая сестра Ольги Рапунцель решила пробовать построить новые отношения на проекте. Новым избранником Алёны Савкиной стал Максим Колесников. Но недавно в Сети появился анонс эфира реалити-шоу, в котором показали, что участница «Дом-2» обвиняет молодого человека в том, что он уделяет ей мало времени и ведет переписку с другими девушками.
Максим Колесников начал все отрицать и говорить, что проводит с Алёной Савкиной 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Также молодой человек сообщил, что в телефоне он просто читает сообщения и никому не отвечает. Но участница «Дом-2» все равно обиделась на нового избранника. Тогда молодой человек обнял ее и попросил успокоиться. Он заявил, что главное в отношениях - это говорить друг другу все, что их не устраивает.
Алёна Савкина постоянно говорит о том, что часто ошибается при выборе возлюбленного. Девушка никак не может понять, почему ее постоянно бросают мужчины. Около недели назад младшая сестра Ольги Рапунцель решила пробовать построить новые отношения на проекте. Новым избранником Алёны Савкиной стал Максим Колесников. Но недавно в Сети появился анонс эфира реалити-шоу, в котором показали, что участница «Дом-2» обвиняет молодого человека в том, что он уделяет ей мало времени и ведет переписку с другими девушками.
Максим Колесников начал все отрицать и говорить, что проводит с Алёной Савкиной 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Также молодой человек сообщил, что в телефоне он просто читает сообщения и никому не отвечает. Но участница «Дом-2» все равно обиделась на нового избранника. Тогда молодой человек обнял ее и попросил успокоиться. Он заявил, что главное в отношениях - это говорить друг другу все, что их не устраивает.