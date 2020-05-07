"Сохранить память и передать ее детям": Эвелина Блёданс отметит День Победы дома с сыном Семеном





Эвелина Блёданс разместила фотографию, сделанную возле окна, которое раскрашено в честь 75-летия Дня Победы. В комментарии знаменитость написала, что в этом году она с сыном Семеном отмечает праздник Великой Победы дома и посоветовала подписчикам, поступить так же. Актриса считает, что самое главное - это сохранить память и передать ее детям, а для этого не обязательно куда-то ехать. Можно приобрести специальные наклейки и украсить ими окна или просто разрисовать их красками. Таким образом люди почтят память погибших и поддержат ветеранов.Подписчики поблагодарили Эвелину Блёданс за мудрый совет. Некоторые пообещали, что уже сегодня сделают на окнах рисунки. Также фанаты начали писать, что дома можно посмотреть военные фильмы и рассказать детям и Великой Победе. Публикация Эвелины Блёданс уже набрала более 5 000 лайков.