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Валерий Блюменкранц заставил извиняться Анну Левченко за то, что она слушала песню экс-бойфренда

Недавно в Сети появился анонс эфира «Дом-2», в котором Валерий Блюменкранц заставил Анну Левченко извиняться. Произошло это из-за того, что девушка слушала песню экс-бойфренда.
Валерий Блюменкранц заставил извиняться Анну Левченко за то, что она слушала песню экс-бойфренда

Валерий Блюменкранц и Анна Левченко часто выясняют отношения. Недавно молодой человек сделал возлюбленной предложение, а после пара рассталась ,и он покинул проект. Но уже через несколько дней мужчина вернулся в периметр, возлюбленные помирились. В одном из анонсов эфира «Дом-2» показали очередную ссору Валерия Блюменкранца и Анны Левченко. Конфликт произошел потому, что девушка слушала песню своего экс-бойфренда и подпевала ему.

Участник реалити-шоу заявил, что возлюбленная должна извиниться перед ним. Анна Левченко пыталась объяснить Валерию Блюменкранцу, что она прослушала 45 песен, и, возможно, среди них и была композиция ее экс-бойфренда, но это абсолютно ничего не значит. Но молодой человек буквально заставил девушку просить прощения, и она, не выдержав напора, извинилась перед возлюбленным.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:47

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