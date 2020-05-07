«Мы очень взрывные»: Юлия Ефременкова назвала причины ссор с Мондезиром Свет-Амуром

«Мы действительно находимся с Мондезиром в ссоре. Периодически у нас случаются конфликты, но они нормальны для здоровых отношений и не сулят скорое расставание. Дело в том, что мы оба являемся импульсивными и взрывными людьми, которым тяжело сдерживать эмоции. Если честно, это ужасно утомляет», - цитирует «СтарХит» Ефременкову.

Ефременкова уволилась с должности ведущей проекта «Дом-2». Причиной стали неудовлетворительные условия работы на съемочной площадке. Непростой жизненный период усугубился конфликтами с бойфрендом. Чтобы не порождать слухи, знаменитость решила прокомментировать ситуацию.Свет-Амура в последнее время демонстрирует странное поведение. Недавно он намекнул на то, что люди часто делают о нем неправильные и скоропалительные выводы, не ценя старые поступки.