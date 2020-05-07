В Египте археологи обнаружили захоронение жрицы древнего культа с серебряной маской на лице





Около двух лет назад в Саккаре был открыт некрополь с пятью погребальными камерами, а недавно археологи обнаружили спрятанную за стеной шестую усыпальницу, находящуюся под землёй на глубине около 3-х десятков метров. В ней находились 4 выполненных из дерева саркофага с останками священников и жриц богини Ниут-Шаес. Культ данного божества в Древнем Египте возник во времена правления XXVI династии фараонов, но был мало распространён. Находки оказались весьма любопытными. К примеру, одно из захоронений принадлежало некой женщине с именем Дидибастетт, но оно является уникальным, так как рядом с гробом размещены не четыре сосуда с внутренними органами, извлечёнными в процессе мумификации, а шесть.Кроме того, учёные обнаружили гробницу жрицы Тьянимит, предположительно, являвшейся иммигранткой из ливийской общины. Именно на её лице была позолоченная серебряная маска. Примечательно, что чистота металла составляет более 99%. Этот артефакт – третий из подобных найденных на сегодняшний день в мире и первый из обнаруженных на территории Египта с середины прошлого века.