Владелец клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован из-за коронавируса
Леонид Федун, ранее занимавший должность вице-президента компании «Лукойл», госпитализирован из-за коронавируса. Сведения предоставил пресс-центр клуба «Спартак», которым он владеет.
Федун проявил активную гражданскую позицию в борьбе с КВИ. В середине апреля он перечислил 10 млн рублей на борьбу с пришедшей из Китая инфекцией. Сейчас бизнесмен сам жалуется на симптомы COVID-19. Подробности о его состоянии здоровья неизвестны, но раз врачи приняли решение о госпитализации, можно предположить, что болезнь протекает тяжело, передает osnmedia.
В России диагноз КВИ подтвержден у более 177 тыс. человек, проживающих в 85 регионах. За последние сутки число инфицированных выросло до 11 231 человек. Болезнь поразила премьер-министра Михаила Мишустина, многих звезд и министров.
Ранее стало известно о смерти историка Юрия Сандулова, наступившей из-за коронавируса.
Федун проявил активную гражданскую позицию в борьбе с КВИ. В середине апреля он перечислил 10 млн рублей на борьбу с пришедшей из Китая инфекцией. Сейчас бизнесмен сам жалуется на симптомы COVID-19. Подробности о его состоянии здоровья неизвестны, но раз врачи приняли решение о госпитализации, можно предположить, что болезнь протекает тяжело, передает osnmedia.
В России диагноз КВИ подтвержден у более 177 тыс. человек, проживающих в 85 регионах. За последние сутки число инфицированных выросло до 11 231 человек. Болезнь поразила премьер-министра Михаила Мишустина, многих звезд и министров.
Ранее стало известно о смерти историка Юрия Сандулова, наступившей из-за коронавируса.