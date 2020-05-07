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Папарацци запечатлели реальную фигуру Ким Кардашьян без обработки

Папарацци удалось запечатлеть реальную фигуру Ким Кардашьян без обработки. Снимок, попавший в Сеть, был сделан в Малибу, где звезда сняла небольшой пляжный домик для отдыха.
Папарацци запечатлели реальную фигуру Ким Кардашьян без обработки

Несмотря на самоизоляцию и постоянное сидение дома, фигура Кардашьян практически не изменилась. На фото можно заметить, что светская львица даже немного похудела в талии. В социальных сетях мнения по поводу реальных форм Кардашьян разделились. Фанаты звезды вступились за нее и назвали ее объемные бедра «идеальными». Нашлись и те, кто негативно оценил формы светской львицы.

Сама Кардашьян в одном из недавних прямых эфиров в Instagram рассказала, что на самоизоляции решила сесть на белковую диету, полностью исключив углеводы. Благодаря таким ограничениям звезде удалось за несколько недель избавиться от 4 килограммов лишнего веса. Также Кардашьян регулярно занимается спортом, публикуя снимки с домашних тренировок в социальных сетях.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:34

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