"Салон красоты "У Аннушки на даче": Анна Семенович сама красит волосы своей матери

Анна Семенович опубликовала видео, на котором начала шутить и приглашать всех желающих в своей салон красоты. В комментарии бывшая фигуристка написала: "Покрасим, причешем, накормим. Главное это хорошее настроение, клиент всегда прав". В конце публикации Анна Семенович пошутила, что запись открыта и услуги в ее салоне красоты стоят не дорого. Также она пожелала всем фанатам хорошего дня.Подписчики высоко оценили юмор знаменитости. Они начали писать, что с большим удовольствием посетят такого мастера, как Анна Семенович. Также фанаты назвали исполнительницу настоящим профессионалом по покраске волос. За несколько минут публикацию знаменитости просмотрели более 32 000 пользователей Сети.