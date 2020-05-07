"Салон красоты "У Аннушки на даче": Анна Семенович сама красит волосы своей матери
Анна Семенович рассказала фанатам в Instagram, что сама красит волосы своей матери Татьяне Дмитриевне. Исполнительница в шутку сообщила, что теперь у нее есть салон красоты под названием "У Аннушки на даче".
Анна Семенович опубликовала видео, на котором начала шутить и приглашать всех желающих в своей салон красоты. В комментарии бывшая фигуристка написала: "Покрасим, причешем, накормим. Главное это хорошее настроение, клиент всегда прав". В конце публикации Анна Семенович пошутила, что запись открыта и услуги в ее салоне красоты стоят не дорого. Также она пожелала всем фанатам хорошего дня.
Подписчики высоко оценили юмор знаменитости. Они начали писать, что с большим удовольствием посетят такого мастера, как Анна Семенович. Также фанаты назвали исполнительницу настоящим профессионалом по покраске волос. За несколько минут публикацию знаменитости просмотрели более 32 000 пользователей Сети.
Анна Семенович опубликовала видео, на котором начала шутить и приглашать всех желающих в своей салон красоты. В комментарии бывшая фигуристка написала: "Покрасим, причешем, накормим. Главное это хорошее настроение, клиент всегда прав". В конце публикации Анна Семенович пошутила, что запись открыта и услуги в ее салоне красоты стоят не дорого. Также она пожелала всем фанатам хорошего дня.
Подписчики высоко оценили юмор знаменитости. Они начали писать, что с большим удовольствием посетят такого мастера, как Анна Семенович. Также фанаты назвали исполнительницу настоящим профессионалом по покраске волос. За несколько минут публикацию знаменитости просмотрели более 32 000 пользователей Сети.