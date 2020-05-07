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«Я знаю, что далеко не красотка»: Фанаты удивились повзрослевшей дочери Владимира Политова

Хотя Владимир Политов не общается с экс-супругой Ольгой, наследница знаменитого музыканта поддерживает с отцом тесную связь. Фанаты удивились недавним фотографиям, на которых повзрослевшая дочь позирует вместе с солистом группы «На-На».

Владимир Политов женился на пике популярности, что впоследствии сказалось на браке: после 10 лет совместной жизни его супруга Ольга оформила развод и увезла ребенка в Германию. Звезда группы «На-На» не часто видится с Аленой, но последняя недавно призналась ему в любви в соцсетях. «Безгранично люблю этого человечка!» - дописала она в новой публикации на веб-платформе Instagram. Многие поклонники отметили, что наследница с годами становится все более похожей на отца.

Как оказалось, подобные комплименты не приносят ей радости. «Я знаю, что далеко не красотка», — заявила Алена Политова в личном блоге. Она также отметила, что недавняя комплиментарная статья в одном из российских изданий спровоцировала «жесткий негатив со стороны комментаторов». Дочь знаменитого исполнителя посоветовала журналистам обходиться без описания её внешности. Подросток объясняет свою позицию тем, что после нападок со стороны недоброжелателей у неё падает самооценка.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:00

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