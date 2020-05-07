Ученые создали первую в мире убивающую коронавирус вакцину

«Насколько нам известно, никто в мире не продвинулся в создании вакцины и не смог нейтрализовать COVID-19», - заявили создатели.





В рамках исследования ученые привили новый препарат мышам. У всех подопытных взяли антитела, выработавшиеся организмом в ответ на проникновение в клетки вируса. Анализ показал, что тестовый материал может нейтрализовать действие COVID-19 за счет создания преграды интеграции возбудителя в клетку.Согласно статистике, число зараженных в мире превысило 3,7 млн. В России показатель достиг более 165,9 тыс. человек. Несмотря на выявление новых больных, многие страны собираются постепенно снимать карантинные меры, сообщает Лента.