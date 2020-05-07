АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 80.06 USD 73.97
Курс валют на 07.05.2020

Представлены три сценария развития пандемии COVID-19

Американские ученые создали три модели вероятного развития пандемии коронавируса. Объединяют их временные рамки от 18 до 24 месяцев и отношение к социальному дистанцированию как к норме жизни.
Представлены три сценария развития пандемии COVID-19

Специалисты University of Minnesota отмечают, что первая модель с пиком инфекционной вспышки этой весной в летний период снизится в пределах 20%. Однако этого будет явно недостаточно для формирования коллективного иммунитета, о котором можно говорить при 60% переболевших. Расчеты показывают, что к летнему периоду их будет только 5%. Жара снизит темпы распространения Sars-Cov-2, но путь передачи от человека к человеку при нарушении дистанции сохранится. Ослабление карантинных мер неизбежно вызовет новую волну заболевания, которая предполагается на два первых месяца осени. В том случае, если люди смогут осознать реальную опасность и сохранят дистанцирование как норму жизни, худшее останется позади, считает ведущий автор исследования Михаэль Остерхольм. Вместе с тем возникнет необходимость исключить из жизни общества возможность образования массового скопления людей, поэтому многотысячные стадионы со спортивными соревнованиями или рок-концертами, торговые центры и ярмарки уйдут в прошлое. Станут привычными меры безопасности в аэропортах, компании откажутся от open-space, многие другие изменения появятся в жизни людей, если удастся их сохранить. Ученые считают, эту модель наиболее предпочтительной, хотя пандемия будет преследовать человечество вплоть до 2022 года. Второй сценарий также имеет свои положительные и отрицательные стороны. Недооценка опасности вызовет не только крах медицинской системы и гибель значительного количества больных, которым не будет предоставлена помощь, но и увеличение численности переболевших. Вероятно, многие страны вынуждены будут пойти по пути Китая: жесткая изоляция и такой же контроль.

Третья модель с регулярными сезонными вспышками инфекционной болезни, по мнению эпидемиолога Габриэль Люна из University of Hong Kong, будет сопровождаться огромными человеческими жертвами и необходимостью выбора между снижением смертности и сохранением экономики. При невозможности достичь баланса вполне велика угроза социальных протестов, пишет kp.ru.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин продемонстрировал «тайную» комнату в своем…
MediaTek презентовала новый процессор Helio…
"Смотрю и радуюсь": Собчак рассказала, как изменился Виторган после…
Российский Су-34 удивил аналитиков…
«Я блондинка»: Максим Виторган рассказал о попадании в «глупую…
Роспотребнадзор предложил выходить из самоизоляции в три…
Новый внедорожник Haval H5 не получит привычный рычаг…
Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские…
В WhatsApp появился бот для проверки новостей про коронавирус на…
"Брать или не брать": Шура привел домой взрослую…
Renault привезет в Россию обновленный…
Филипп Киркоров получил отрицательные результаты проведённого членам его семьи теста на…
Салливан рассказал о мнении Трампа по поводу саммита «ядерной…
Лариса Долина о съемках шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых…
Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault…
«Впервые у меня такая сидячка»: Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период…
Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, можно ли заразиться коронавирусом COVID-19 через заказанную на дом…
Сергей Шойгу рассказал, как в России будут праздновать День Победы в условиях…
«Прекрати разбрасывать носки»: Юлия Меньшова трогательно поздравила мужа с днем…
В Москве чат-бот поможет проверить привязку автомобиля к цифровому…
Представитель ВОЗ Владимир Позняк: Качественный сон полезен в период…
Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной…
Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах…
Вдова Коби Брайанта в свой день рождения прочитала последнее любовное письмо от…
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19…
Министр культуры Ольга Любимова заразилась…
Hyundai обновил внедорожник Hyundai…
В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом…
Просмотреть все новости