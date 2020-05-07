Представлены три сценария развития пандемии COVID-19





Специалисты University of Minnesota отмечают, что первая модель с пиком инфекционной вспышки этой весной в летний период снизится в пределах 20%. Однако этого будет явно недостаточно для формирования коллективного иммунитета, о котором можно говорить при 60% переболевших. Расчеты показывают, что к летнему периоду их будет только 5%. Жара снизит темпы распространения Sars-Cov-2, но путь передачи от человека к человеку при нарушении дистанции сохранится. Ослабление карантинных мер неизбежно вызовет новую волну заболевания, которая предполагается на два первых месяца осени. В том случае, если люди смогут осознать реальную опасность и сохранят дистанцирование как норму жизни, худшее останется позади, считает ведущий автор исследования Михаэль Остерхольм. Вместе с тем возникнет необходимость исключить из жизни общества возможность образования массового скопления людей, поэтому многотысячные стадионы со спортивными соревнованиями или рок-концертами, торговые центры и ярмарки уйдут в прошлое. Станут привычными меры безопасности в аэропортах, компании откажутся от open-space, многие другие изменения появятся в жизни людей, если удастся их сохранить. Ученые считают, эту модель наиболее предпочтительной, хотя пандемия будет преследовать человечество вплоть до 2022 года. Второй сценарий также имеет свои положительные и отрицательные стороны. Недооценка опасности вызовет не только крах медицинской системы и гибель значительного количества больных, которым не будет предоставлена помощь, но и увеличение численности переболевших. Вероятно, многие страны вынуждены будут пойти по пути Китая: жесткая изоляция и такой же контроль.Третья модель с регулярными сезонными вспышками инфекционной болезни, по мнению эпидемиолога Габриэль Люна из University of Hong Kong, будет сопровождаться огромными человеческими жертвами и необходимостью выбора между снижением смертности и сохранением экономики. При невозможности достичь баланса вполне велика угроза социальных протестов, пишет kp.ru.