Эксперты составили рейтинг самых ликвидных авто при перепродаже





Согласно данным отечественного портала, в России за прошлый год было совершено более 770 тысяч сделок о купле-продаже автомобилей на вторичном рынке. При этом все модели находятся в абсолютно разных ценовых и возрастных категориях. Наиболее ликвидным оказался пятилетний Kia Rio, который можно продать всего за 11,5 дней. Что касается южнокорейских производителей, то здесь отметился Hyundai Solaris, который покупали каждые 12 дней.Нельзя также не упомянуть о российской LADA Granta, которую реализовали за 13 дней. Аналогичные результаты наблюдались и в случае с Renault Logan и Mazda 3. Среди автомобилей с десятилетним пробегом можно выделить LADA 2107, 2114, Priora, Daewoo Nexia, которые продавались за 10 дней. Исследование подтвердило, что самыми продаваемыми машинами были экземпляры возрастом от 11 до 15 лет, среди которых лидером считается LADA 2106.