АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 80.06 USD 73.97
Курс валют на 07.05.2020

Эксперты составили рейтинг самых ликвидных авто при перепродаже

Российские аналитики провели исследование авторынка, которое позволило определить самые продаваемые машины с «вторички». Экспертам удалось составить рейтинг самых ликвидных моделей при перепродаже.

Согласно данным отечественного портала, в России за прошлый год было совершено более 770 тысяч сделок о купле-продаже автомобилей на вторичном рынке. При этом все модели находятся в абсолютно разных ценовых и возрастных категориях. Наиболее ликвидным оказался пятилетний Kia Rio, который можно продать всего за 11,5 дней. Что касается южнокорейских производителей, то здесь отметился Hyundai Solaris, который покупали каждые 12 дней.

Нельзя также не упомянуть о российской LADA Granta, которую реализовали за 13 дней. Аналогичные результаты наблюдались и в случае с Renault Logan и Mazda 3. Среди автомобилей с десятилетним пробегом можно выделить LADA 2107, 2114, Priora, Daewoo Nexia, которые продавались за 10 дней. Исследование подтвердило, что самыми продаваемыми машинами были экземпляры возрастом от 11 до 15 лет, среди которых лидером считается LADA 2106.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин продемонстрировал «тайную» комнату в своем…
MediaTek презентовала новый процессор Helio…
"Смотрю и радуюсь": Собчак рассказала, как изменился Виторган после…
Российский Су-34 удивил аналитиков…
«Я блондинка»: Максим Виторган рассказал о попадании в «глупую…
Роспотребнадзор предложил выходить из самоизоляции в три…
Новый внедорожник Haval H5 не получит привычный рычаг…
Екатерина Варнава о расставании с Константином Мякиньковым: «Любовь переросла в сестринские…
В WhatsApp появился бот для проверки новостей про коронавирус на…
"Брать или не брать": Шура привел домой взрослую…
Renault привезет в Россию обновленный…
Филипп Киркоров получил отрицательные результаты проведённого членам его семьи теста на…
Салливан рассказал о мнении Трампа по поводу саммита «ядерной…
Лариса Долина о съемках шоу «Маска»: «Дочь узнала меня с первых…
Преемник Nissan Terrano получил мотор от Renault…
«Впервые у меня такая сидячка»: Владимир Винокур рассказал, чем занимается в период…
Вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, можно ли заразиться коронавирусом COVID-19 через заказанную на дом…
Сергей Шойгу рассказал, как в России будут праздновать День Победы в условиях…
«Прекрати разбрасывать носки»: Юлия Меньшова трогательно поздравила мужа с днем…
В Москве чат-бот поможет проверить привязку автомобиля к цифровому…
Представитель ВОЗ Владимир Позняк: Качественный сон полезен в период…
Актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина скончалась после продолжительной…
Мать беременной Саши Зверевой не сможет присутствовать при родах…
Вдова Коби Брайанта в свой день рождения прочитала последнее любовное письмо от…
Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19…
Министр культуры Ольга Любимова заразилась…
Hyundai обновил внедорожник Hyundai…
В Сети обсуждают необычные голубые глаза Ксении Бородиной на новом…
Просмотреть все новости