В Саратовской области ребенок погиб после падения с 6 этажа
В Саратовской области ребенок погиб после падения с 6 этажа. Инцидент произошел 7 мая в утреннее время.
По данным пресс-центра СУ СКР по региону, ребенок получил травмы при падении из окна жилого дома. На место прибыли медики, госпитализировавшие младенца, но спасти его не удалось из-за серьезных увечий. Ребенок скончался в больнице спустя несколько часов после инцидента.
По факту происшествия инициирована проверка. Правоохранители проводят осмотр места инцидента. Информация о родителях ребенка и их местонахождении на момент происшествия пока не была обнародована.
По данным пресс-центра СУ СКР по региону, ребенок получил травмы при падении из окна жилого дома. На место прибыли медики, госпитализировавшие младенца, но спасти его не удалось из-за серьезных увечий. Ребенок скончался в больнице спустя несколько часов после инцидента.
По факту происшествия инициирована проверка. Правоохранители проводят осмотр места инцидента. Информация о родителях ребенка и их местонахождении на момент происшествия пока не была обнародована.
Происшествия
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:12