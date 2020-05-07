В Саратовской области ребенок погиб после падения с 6 этажа





По данным пресс-центра СУ СКР по региону, ребенок получил травмы при падении из окна жилого дома. На место прибыли медики, госпитализировавшие младенца, но спасти его не удалось из-за серьезных увечий. Ребенок скончался в больнице спустя несколько часов после инцидента.По факту происшествия инициирована проверка. Правоохранители проводят осмотр места инцидента. Информация о родителях ребенка и их местонахождении на момент происшествия пока не была обнародована.