Фото дочери Анастасии Заворотнюк с увеличенными губами вызвало жаркие обсуждения
Анна Завортнюк опубликовала новое фото, на котором запечатлена с увеличенными филлерами губами. Жаркие обсуждения внешности дочери звезды ситкома «Моя прекрасная няня» ведутся в Instagram.
На представленном снимке Заворотнюк предстала перед поклонниками в светлом свитере, сексуально обнажившим ее плечи. Нежный образ дополнил спокойный, неброский макияж и аккуратная прическа с выпущенными на лицо локонами.
Фолловеры написали, что в плохую и сырую погоду предпочитают заворачиваться в мягкий плед и смотреть сериалы, поедая разные вкусности. Многие назвали Заворотнюк «очаровательной девушкой с чудесными губками».
Ранее дочь актрисы бросила американского бойфренда, чтобы вернуться на Родину. Оба возлюбленных тяжело переживали разрыв.
На представленном снимке Заворотнюк предстала перед поклонниками в светлом свитере, сексуально обнажившим ее плечи. Нежный образ дополнил спокойный, неброский макияж и аккуратная прическа с выпущенными на лицо локонами.
«А вы любите дождь?» - поинтересовалась бывшая бизнесвумен.
Фолловеры написали, что в плохую и сырую погоду предпочитают заворачиваться в мягкий плед и смотреть сериалы, поедая разные вкусности. Многие назвали Заворотнюк «очаровательной девушкой с чудесными губками».
Ранее дочь актрисы бросила американского бойфренда, чтобы вернуться на Родину. Оба возлюбленных тяжело переживали разрыв.