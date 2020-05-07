Марина Федункив: «Способность быть смешной помогает маскировать недостатки внешности и характера»





Немало людей стараются сдерживаться и не попадать в неловкие ситуации, чтобы не показаться смешными в глазах окружающих. У Марины Федункив на этот счёт совсем другое мнение и она говорит, что подобная боязнь напрасна, так как чувство юмора нередко приходит на помощь даже в сложной ситуации, а способность быть смешным скрывает ряд недостатков – от внешности до «непривлекательных» черт характера. Участница Comedy Women не исключает, что это можно в себе выработать, но прежде человеку важно научиться принимать самого себя, давать адекватную оценку собственным талантам и возможностям, а в дальнейшем просто действовать «по ситуации».Марина Федункив констатировала, что общество «загоняет в рамки» созданными идеалами красоты и женственности. Поэтому многие представительницы прекрасного пола в погоне за принятыми стандартами теряют индивидуальность. Что касается артистки, то она приняла себя такой, какая есть, нашла «изюминку» и сейчас на сцене и экране выглядит не наигранно, так как не пытается показаться смешной, а точно знает, как быть неповторимой и интересной зрителю.