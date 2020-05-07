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Юлия Белая собирается за периметр к влиятельному бизнесмену

Юлия Белая собирается за периметр к влиятельному бизнесмену. Участница «Дом-2» сообщила, что молодой человек живет в Киеве и никогда не был женат.
Юлия Белая собирается за периметр к влиятельному бизнесмену

Юлия Белая тяжело переживала разрыв с Евгением Ромашовым. Недавно девушке признался в своей симпатии Роман Кожухов, но она ответила ему отказом. Сейчас стало известно, что участница реалити-шоу готова к новым отношениям. Юлия Белая рассказала, что уже несколько недель общается с влиятельным бизнесменом их Киева. Девушка не стала называть его имени, но сообщила, что молодому человеку 28 лет, он никогда не был женат и по сравнению с ним Евгений Ромашов просто мальчик, а не мужчина.

Также участница «Дом-2» сообщила, что молодой человек готов забрать ее с проекта, но она пока думает над его предложением. Чтобы принять правильное решение, девушка хочет пообщаться с потенциальным возлюбленным лично и узнать о его планах. При этом Юлия Белая утверждает, что ее не интересуют финансовые возможности молодого человека, поскольку она хочет всего добиться в жизни сама.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:04

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