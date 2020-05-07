Новый Skoda Rapid появится у дилеров в середине мая





Стоимость вариации Entry в России будет составлять 792 тысячи рублей. Она работает на основе силового агрегата на 1,4 литра при мощности в 90 лошадиных сил. Вместе с мотором будет устанавливаться и трансмиссия DSG на 6 ступеней. Модификация Active получит двигатель на 1,7 литра с мощностью в 110 лошадиных сил.В версии Entry будут присутствовать подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, датчики давления в шинах, большой дисплей на 6,5 дюйма на торпеде, набор инструментов, светодиодная оптика и многое другое. В багажнике модели для удобства разместится розетка с напряжением в 12 вольт. Вся приборная панель на торпеде имеет цифровой интерфейс.Самая дорогая версия Skoda Rapid получила фары с поворотным механизмом, задние стеклоочистители, камеру заднего вида, систему бесключевого доступа и кнопку запуска двигателя. В салоне транспортного средства будет устанавливаться акустическая система Bolero. Стоимость такой вариации модели стартует от 1,3 миллиона рублей.