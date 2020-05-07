Skoda готовит к выпуску новый электрокар Enyaq iV





Как сообщают в пресс-службе Skoda, первые экземпляры нового электромобиля Enyaq iV поступят в продажу в 2021 году. Этот автомобиль базируется на платформе MEB, а также предлагает на выбор пять силовых установок мощностью 148, 179, 204, 265 и 306 л. с. Комплектации поддерживают как передний, так и полный привод. Представители корпорации говорят, что на одном заряде машина сможет проехать более 500 км. Покупатели кроссовера получат доступ к системе быстрой зарядки, которая восстановит батарею с 10 до 80% всего за 40 минут.С помощью Enyaq iV чешская марка продемонстрирует новую концепцию салона. Впервые на серийном автомобиле компания использует кожаное покрытие, постоянное подключение к Сети, обновления «по воздуху», 13-дюймовый дисплей и проекцию с дополненной реальностью. План производства предусматривает запуск 10 моделей до 2022 года. Компания также планирует выпустить специальную версию Enyaq iV, посвященную 125-летию Skoda.